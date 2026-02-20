NBC News.
Делото се фокусира върху това дали Законът за международни извънредни икономически правомощия, който позволява на президента да регулира вноса по време на национална извънредна ситуация, дава право на Тръмп да налага мита без ясни ограничения по отношение на обхвата или продължителността им.
Конституцията на САЩ дава на Конгреса правомощието да определя тарифи, а опонентите твърдят, че Тръмп е превишил правомощията си.
Върховният съд, в който консерваторите имат мнозинство от 6 на 3, изслуша почти три часа аргументи през ноември и не даде много индикации за това как може да се произнесе.
Но съдът сега отмени тарифите, което означава, че администрацията може да се сблъска с огромни финансови последствия.
Тръмп предупреди, че САЩ ще трябва да "развърже“ търговските споразумения, ако загуби делото.
Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
25.01
Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
24.01
Руслан Трад за ситуацията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация през следващите дни
08:24
Меглена Кунева: България трябва спешно да определи позицията си по идеята за "Европа на две скорости"
17.02
Управителят на Централната банка на Гърция: Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
14.02
