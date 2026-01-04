CNN.
"Върховният съд на Венецуела (TSJ) разпореди изпълнителният вицепрезидент Делси Родригес незабавно да поеме задълженията на президент на републиката в строго съответствие с Конституцията и законите на Венецуела“, заяви съдия Таня Д'Амелио по Venezolana de Televisión.
Тя обясни, че това решение е взето от Конституционната камара на Върховния съд във връзка с чуждестранната военна агресия, която се случи на 3 януари 2026 г., и отвличането на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро.
Законодателното тълкуване на Върховния съд е направено, за да се определи правният режим, приложим за осигуряване на административната приемственост на държавата и националната отбрана в случай на принудително отсъствие на президента на републиката, отбеляза Д'Амелио. Тя посочи изключителната ситуация, създадена от отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ, която представлява случай на материална и временна невъзможност той да изпълнява задълженията си.
ФОКУС припомня, че американски военен хеликоптер отведе Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, където ще се изправят пред съдебен процес. Повдигнати са им федерални обвинения в наркотероризъм в Манхатън.
В същото време се появиха слухове, че вицепрезидентът Родригес е заминала за Русия, но говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред Известия, че съобщенията за това са "фалшиви".
