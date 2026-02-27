Haberler.
Част от лицата са търсени с червена бюлетина от Интерпол, а петима от тях са върнати в Турция от България.
Не става ясно какво е конкретното престъпление, за което е издирван всеки един от тях, но в съобщението на ведомството се посочва, че те са били издирвани за разпространение на наркотици, киберпрестъпления и тероризъм
"Заедно с Дирекцията за сътрудничество с Интерпол-Европол към Главната дирекция "Полиция“, служителите на Министерството на правосъдието, Дирекцията за борба с разпространението на наркотици, Дирекциите по опазване на обществения ред, борба с киберпрестъпленията и борба с тероризма тръгнахме решително по следите на лица, които са избягали в чужбина и за които е издадена заповед за издирване. В сътрудничество със съответните служби на държавите осигурихме връщането на заловените“, се казва в съобщението на Министерството на вътрешните работи на Турция.
Общо 23 от заловените са били издирвани с червена бюлетина и върнати от други държави, а други 18 са били обявени за национално издирване.
Освен от България издирвани с червена бюлетина са депортирани в Турция също от Грузия, Германия, Великобритания, Албания, Азербайджан, Белгия, Ирак, Черна гора и Словения.
Върнаха в Турция 41 души, издирвани за престъпления, петима от тях са били в България
©
Още от категорията
/
Българин в Мексико: Мафиоти сваляха хора от автомобилите им, заграждаха пътища и ги подпалваха!
25.02
Безредици в Мексико: Видео показва горящи автомобили и пожари в няколко региона след убийството на наркобарона Ел Менчо
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Евростат с данни с инфлацията в България и останалите страни в ев...
23:15 / 26.02.2026
Земетресение разтресе съседите, усети се и в България
22:13 / 26.02.2026
Вулкан изригна зрелищно в Колумбия
08:30 / 26.02.2026
Bloomberg: Рейтингът на Орбан се срина преди изборите в Унгария
08:34 / 26.02.2026
Axios: Тръмп иска войната в Украйна да приключи до месец
08:35 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.