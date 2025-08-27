Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вървим ли към отлагане на забраната за продажба на коли с двигатели с вътрешно горене?
Автор: Екип Burgas24.bg 14:19Коментари (0)112
©
Европейските производители на автомобили заявиха, че планираната от Европейския съюз забрана за продажба на коли с двигатели с вътрешно горене вече не е реалистична, предупреждавайки, че климатичните регламенти рискуват да отслабят автомобилната индустрия в региона и нейната мрежа от доставчици.

В писмо лидерите на основните лобистки групи в индустрията призовават председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен да преразгледа плановете за постепенно премахване на превозните средства, задвижвани с изкопаеми горива, до средата на следващото десетилетие, твърдейки, че доминиращата позиция на Китай във веригата на доставки на електрически превозни средства и новите търговски бариери на САЩ създават допълнителни пречки, съобщава Bloomberg.

"Европейският план за трансформация на автомобилната индустрия трябва да загърби идеализма и да признае настоящите индустриални и геополитически реалности“, заявяват в писмото президентът на Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА) Ола Калениус и президентът на Европейската асоциация на автомобилните доставчици Матиас Цинк.

По думите им постигането на целите за въглеродните емисии за 2030 г. и 2035 г. в днешната реалност "вече не е осъществимо“.

Калениус ръководи германския производител на премиум автомобили Mercedes-Benz Group AG, а Цинк е начело на доставчика Schaeffler AG, пише investor.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Известна верига пицарии в България със сериозни финансови проблем...
12:50 / 27.08.2025
Обозрима реалност: Вместо с банкова карта да плащаме онлайн поръч...
12:59 / 27.08.2025
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
09:54 / 27.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърцит...
14:02 / 26.08.2025
Урсула фон дер Лайен може да подаде оставка преждевременно
14:00 / 26.08.2025
Среброто поскъпна осезаемо
13:43 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го с въздушна линейка до София
09:33 / 25.08.2025
Актуални теми
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Войната в Украйна
Бюджет 2025
Пожари 2025
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: