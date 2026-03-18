WSJ. Източници на изданието разказват, че Москва осигурява актуални сателитни данни за местоположението на американските войски в Близкия Изток, както и навигационни компоненти за дроновете за повишаване на тяхната ефективност.
Освен това Русия консултира Иран тактически по използването на летящите бомби, като прилага натрупания опит на бойното поле в Украйна. Това включва информация за това колко безпилотни апарата трябва да участват в една ефективна атака и на каква височина трябва да летят, за да са неуязвими за противовъздушната отбрана.
Именно с тези указания Иран е нанесъл ефективните удари срещу радиолокационно оборудване в американските бази в Залива.
Макар Русия и Иран да не са официално във военен съюз, Москва е един от основните доставчици на военна техника за Техеран, а двете страни редовно провеждат военни учения. Освен това Иран предостави на Русия ударните дронове "Шахед“ за войната в Украйна, които впоследствие руснаците модифицираха и започнаха да произвеждат в собствени заводи.
Според източници на WSJ помощта, която Русия оказва на Иран се ограничава не само от войната в Украйна, но и от нежеланието на Москва да дразни Доналд Тръмп.
Изданието отбелязва, че страната извлича ползи от конфликта в Близкия Изток.
Една от тях е намаляването на броя на дроновете-прехващачи, които Украйна предостави на държави в Близкия Изток за защита. Другият ефект е повишаването на цените и частичното сваляне на санкциите от САЩ за петрола, от който Москва финансира военния си бюджет за фронта в Украйна, отбелязва WSJ.
текст: Милен Кандарашев
WSJ: Москва дава сателитни данни и технологии за дронове на Техеран
