Ynet.
''Атаката е извършена срещу инсталация за обезсоляване на вода в Иран'', пише изданието.
Медийни източници в правителствените учреждения в Йерусалим смятат, че подобни действия от страна на Емирствата са опит да се достигне до Техеран след смъртта на четирима души поради постоянния обстрел от Ислямската република.
''Израелските власти смятат, че това в момента е само сигнал към режима. Ако обаче иранските атаки се засилят, има реален шанс ОАЕ да се присъединят към кампанията [на САЩ и Израел], макар и в ограничен мащаб'', се пише в публикацията.
Досега официални източници от ОАЕ и местни медии не са потвърдили, че военните на емирствата са извършили съответен удар. Към момента на публикуване иранската страна също не е обявила удара от ОАЕ и неговите последици.
По-рано ФОКУС съобщи, че иранският президент се извини за ударите по страните от Близкия изток и обеща те да се преустановят. Часове след това обаче, Техеран отново атакува ОАЕ, поразявайки луксозен небостъргач Marina Tower 23 в Дубай.
Президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян за първи път комвнтира вчера атакита на Иран, предупреждавайки, че страната му е готова да отблъсне всякакви заплахи.
Ynet: ОАЕ с първи ракетен удар по иранска територия
©
Още по темата
/
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
17:17
Още от категорията
/
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.