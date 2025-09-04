Youtube и Google се сринаха

© Google и всички под шапката му се сринаха. В това число влизат Youtube, Gmail, Google drive и други. Преди броени минути се установи, че масово както от телефоните мобилните приложения, така и настолните версии не функционират.



Търсачката на Google се отваря, но при опит за намиране на каквато и да е информация, се появява надписът: "This site can’t be reached."



Колкото до уебсайта за музика и видеа, там съобщението е следното: "Connect to the internet. You're offline. Check your connection."