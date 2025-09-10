Новини
За какво да внимаваме, ако пазаруваме в Temu?
Автор: Екип Burgas24.bg 10:50
©
Старото правило "евтиното излиза скъпо“ поставя под въпрос дали ниската цена винаги означава изгодна сделка. В последните години на европейския пазар се появи нов играч, който оспорва това твърдение – китайският гигант за електронна търговия Temu. Със свръхниски цени, игри за отстъпки и обещание за пазаруване "като милиардер“, платформата промени навиците на милиони потребители. Но дали наистина става дума за спестяване или за илюзията на евтиното?

Стратегията на Temu: "Получавам изгодна сделка“

Временните намаления отдавна вече не впечатляват средния европейски потребител. Temu атакува с ново послание – постоянна изгодна сделка.

Приложението предлага милиони артикули на цени, често под психологическите бариери от 1–5 евро. Потребителите печелят всеки път при "завърти колелото“ или други мини-игри, а push съобщенията създават чувство за спешност - "Артикулът, който сте добавили в кошницата ще бъде разпродаден", пише bTV. 

Директната връзка между производителите и купувачите елиминира посредниците и позволява драматично по-ниски цени.

Резултатите са впечатляващи. По данни на Euronews през април 2023 г. Temu стъпва в Европа, а само година по-късно вече отчита 93,7 млн. месечно активни потребители в ЕС, като през 2025 г. Европа формира над една трета от глобалната потребителска база.

Психологията на кодовете и "безплатните“ продукти



Освен традиционните намаления, Temu често използва и кодове, които обещават "три безплатни продукта“. На пръв поглед това изглежда като чист подарък, но обикновено има условие – например да направите минимална поръчка, която се опредебя от цената на "безплатните продукти“, които сте добавили във вашата кошница.

Така "безплатното“ всъщност се превръща в стимул да купите повече, отколкото първоначално сте планирали. Това е класически маркетингов трик, който не е измама, но е умело насочване на потребителското поведение чрез създаване на усещане за изключителна сделка.

При въвеждането на определен код в търсачката на приложенето ще започнат да ви изкачат определени анимациии, които ви информират, че сте спечелили възможността за безплатен подарък. 

След като продължите напред се появява цяла страница от безплатни артикули. Може да избирате само и единствено от тях като много често те се препокръват на база на ваши търсения, но никога не са дрехи или аксесоари, които вече сте поставили във вашата кошница. 

В нашия случай сме добавили три "безплатни артикула", които за да получим трябва да направим минимална поръчка от 50 лв. Реалната цена на артикулите е кейс за телефон - 2,37 лв., чанта 12,30 лв., жилетка 18,66 лв. Общата им цена е 33,33 лв. 

Защо Европа прие Temu?



Инфлационен контекст – въпреки че цените в Европа се стабилизират, хората продължават да търсят спестяване. Геймифицирано пазаруване ("shopatainment“) – игра, забавление и покупка в едно. Персонализация и маркетинг – локализирани реклами, социални мрежи, агресивно промотиране. Достъпност – възможност за покупка на малки пратки от непознати брандове, без значителен риск за потребителя.

Обратната страна на "евтиното“



Зад примамливите оферти се крият и предизвикателства. ЕС обвинява Temu, че допуска продажба на нелегални и потенциално опасни продукти, има данни за връзки с принудителен труд в производството.

Европейската комисия обсъжда фиксирана такса от 2 евро за пратки под 150 евро – мярка, която може да обезсмисли част от "свръхевтините“ покупки

За какво да внимаваме?

Самият сайт на Temu не е фалшив, но както при Amazon и други популярни онлайн пазари, измамниците могат да се възползват от популярността му. Ако пазарувате в Temu, важно е да сте бдителни и да сте наясно с видовете измами , които могат да бъдат открити там. Ето за какво да внимавате, според Avast.

Фалшиви кодове и промоции на Temu: Измамниците могат да използват реклами в социалните медии, за да обещаят огромни отстъпки или безплатни пари. Тези злонамерени реклами са капани, предназначени да получат личните ви данни. Винаги проверявайте кодовете чрез официалния уебсайт или приложение на Temu.

Измами с подаръчни карти: Измамниците могат да предлагат фалшиви подаръци или подаръчни карти Temu , за да ви подведат да разкриете лична информация или да извършите плащания. Ако искате да закупите подаръчна карта Temu, купете я директно от източника на Temu.com или в приложението Temu.

"Евтиното“ има своята скрита стойност – и рано или късно въпросът дали наистина е изгодно ще се решава не само от купувачите, но и от регулаторите и пазара.








