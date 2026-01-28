Reuters.
Това се случи след като президентът Доналд Тръмп пренебрегна скорошната му слабост на долара, изостряйки разпродажбите на зелените пари и покачвайки йената, еврото и паунда преди решението за политиката на Федералния резерв.
Единната валута за последно беше с 0,36% по-слаба до 1,1994 долара.
Паундът поевтиня с 0,33% до 1,3796 долара, след като се повиши с 1,2% в предишната сесия, достигайки най-високото си ниво от 2021 г.
Индексът на долара, който измерва щатската валута спрямо шест основни конкурента, се повиши с 0,22% до 96,114, след като спадна с над 1% в предходната сесия, достигайки четиригодишно дъно от 95,566.
Във вторник Тръмп заяви, че стойността на долара е "страхотна“, когато беше попитан дали смята, че е спаднал твърде много. Търговците приеха коментарите му като сигнал за засилване на продажбите на долари.
За първи път от 2021 г: Курсът на еврото премина 1,20 долара
