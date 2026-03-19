В сряда израелските военновъздушни сили извършиха първия си удар в Каспийско море, поразявайки няколко ирански военноморски кораба в значително географско разширение на войната си срещу Иран. Според Axios са били атакувани над пет кораба, предава The Yeshiva World.

Атаката е тежък удар по иранския флот, който вече претърпява значителни загуби. Според президента на САЩ Доналд Тръмп, иранския флот на практика ''вече не съществува'', тъй като е бил ефективно унищожен от американските ВМС.

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че са извършили ударите в Северен Иран. 

"Израелските военновъздушни сили, за първи път от началото на операция ''Лъвски рев'' [на 28 февруари], атакуваха няколко ключови ирански военноморски инфраструктурни обекта в Каспийско море'', се казва в изявлението.

Каспийско море граничи с Русия, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.