Digi24.
В 01:10 радарните системи на MApN са засекли две въздушни цели в украинското пространство, които са се развили в посока Рени и Чилия. 0 секунди от 1 минута и 42 секундисекунди Обем 90%.
Според MApN в 01:26 ч. населението в северната част на окръг Тулсеа и било предупредено чрез системата RO-Alert. По-късно са били засечени и друга група дронове, движещи се в посока пристанище Рени, малко след като е било съобщено за експлозии на територията на Украйна. MApN подчертава, че не са докладвани неразрешени прониквания в румънското въздушно пространство, и състоянието на готовност е било премахнато в 02:15.
Задействаха RO-ALERT в Румъния заради атаки с дронове
©
Още по темата
/
Юлиан Войнов: За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения
09.12
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Още от категорията
/
Евростат: Най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в България – 66% от средния за ЕС
17.12
Земетресение в Гърция
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кристин Лагард напомни: Остават 10 дни до влизането на България в...
15:21 / 22.12.2025
Златото надхвърли 4380 долара за унция
09:19 / 22.12.2025
Ще спрат ли блокадите на гръцките фермери по празниците?
19:34 / 21.12.2025
Русия прекрати военните си споразумения с България и още 10 европ...
13:34 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.