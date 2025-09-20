ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Задължително ли е да спрете на син "СТОП"?
Сините знаци "STOP“ се срещат изключително на Хаваите - главно на частни територии и в избрани туристически дестинации. За разлика от червените знаци, които имат официален статут, сините версии не са одобрени от Министерството на транспорта. Въпреки това много шофьори се отнасят към тях по същия начин като традиционните знаци "STOP“.
Причината за използването на сини знаци е съвсем проста. Ако собственикът на паркинг или друга зона, в която се движат превозните средства, сметне за необходимо да предупреди шофьорите за потенциална опасност, той може сам да постави син "STOP“. За разлика от официалния червен знак, той не изисква съгласието на органите за движение по пътищата или преминаването на официални процедури.
Синият знак все още изпълнява предупредителна функция и насърчава водачите да спрат, помагайки да се избегнат сблъсъци. На Хаваите тези знаци са получили широко обществено признание и са приети с разбиране от шофьорите, пише Automedia.
Въпреки че сините знаци "STOP“ не са правно обвързващи, експертите съветват да се отнасяте към тях с повишено внимание, когато сте на почивка на Хаваите и шофирате кола под наем. Те могат да сигнализират за необходимостта от спиране, подобно на традиционните червени знаци "STOP“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
И Германия се включи в издирването на Ружа Игнатова, надяват се д...
17:34 / 20.09.2025
Русия отрече изтребители да са нарушили въздушното пространство н...
10:15 / 20.09.2025
Тръмп посреща Ердоган в Белия дом
09:01 / 20.09.2025
Фон дер Лайен: ЕС иска да забрани вноса на руски втечнен природен...
16:07 / 19.09.2025
Коща привиква лидерите на ЕС на спешна среща заради руските дроно...
13:39 / 19.09.2025
Германските прокурори повдигнаха обвинения срещу Ружа Игнатов
12:45 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета