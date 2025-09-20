Задължително ли е да спрете на син "СТОП"?

© Червеният знак за спиране е един от най-разпознаваемите пътни знаци в света и ясно показва на шофьора, че е длъжен да спре. Има обаче и син знак с подобна форма, който може да изненада някои от водачите.



Сините знаци "STOP“ се срещат изключително на Хаваите - главно на частни територии и в избрани туристически дестинации. За разлика от червените знаци, които имат официален статут, сините версии не са одобрени от Министерството на транспорта. Въпреки това много шофьори се отнасят към тях по същия начин като традиционните знаци "STOP“.



Причината за използването на сини знаци е съвсем проста. Ако собственикът на паркинг или друга зона, в която се движат превозните средства, сметне за необходимо да предупреди шофьорите за потенциална опасност, той може сам да постави син "STOP“. За разлика от официалния червен знак, той не изисква съгласието на органите за движение по пътищата или преминаването на официални процедури.



Синият знак все още изпълнява предупредителна функция и насърчава водачите да спрат, помагайки да се избегнат сблъсъци. На Хаваите тези знаци са получили широко обществено признание и са приети с разбиране от шофьорите, пише Automedia.



Въпреки че сините знаци "STOP“ не са правно обвързващи, експертите съветват да се отнасяте към тях с повишено внимание, когато сте на почивка на Хаваите и шофирате кола под наем. Те могат да сигнализират за необходимостта от спиране, подобно на традиционните червени знаци "STOP“