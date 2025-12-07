AP.
Според полицията, жертвите са били откарани в близка болница с линейка, но не са били сериозно пострадали.
Инцидентът на паркинга на терминал 3 се е случил след ескалация на конфликта между две групи хора, които са се познавали. Полицията заяви, че инцидентът не се разследва като терористичен акт.
Властите обявиха още, че издирват и други заподозрени, които са избягали от местопрестъплението.
Задържа мъж за нападение с лютив спрей на летище Хийтроу
