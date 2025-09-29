ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Задържаха българка в Русия
Това съобщиха за "Фокус" от Дирекция "Стратегически комуникации и публична дипломация" към Министерство на външните работи на Република България след официално запитване.
"Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната", добавиха от институцията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънче...
16:11 / 29.09.2025
Сняг много близо до България! Изкараха снегорините!
13:24 / 29.09.2025
Гърция спира социалните мрежи за непълнолетни?
13:09 / 29.09.2025
Голяма авиокомпания съкращава работници
10:11 / 29.09.2025
Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военн...
16:38 / 28.09.2025
Земетресение с магнитуд 5,4 удари Западна Турция
14:40 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета