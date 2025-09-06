ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Задържаха депутат за държавна измяна
Украинският депутат е бил задържан и арестуван заради държавна измяна, съобщиха от Офиса на главния прокурор и Службата за сигурност на Украйна.
Правоохранителните органи не са посочили категорично името на заподозрения, но източник от правоохранителните органи заяви пред LIGA.net, че депутатът е Фьодор Христенко.
Мъжът е задържан на територията на Украйна. Той е издирван по подозрение в държавна измяна. Според разследването, депутатът е бил вербуван от руската Федерална служба за сигурност много преди пълномащабното нахлуване и активно е изпълнявал задачите на руската специална служба.
Заподозреният е установил ефективен механизъм за влияние върху ръководството на една от правоохранителните органи на Украйна. През юли тази година Христенко е бил уведомен за подозрение за:
- държавна измяна, извършена по предварителен сговор от група лица във военно положение;
- злоупотреба с влияние.
На украинеца му е наложена мярка "задържане под стража".
Фьодор Христенко ще бъде задържан под стража до 21 октомври 2025 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4500
|предишна страница [ 1/750 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
23:30 / 05.09.2025
Арестуваха българи в Солун, малките им деца избягали от вкъщи и "...
19:45 / 05.09.2025
Почина най-възрастният член на британското кралско семейство
17:33 / 05.09.2025
Силно земетресение разтресе Сърбия
16:07 / 05.09.2025
Силви Кирилов говори за хронологията на инцидента, в който дете з...
12:18 / 05.09.2025
Путин: Всички западни войски в Украйна ще се превърнат в легитимн...
10:39 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета