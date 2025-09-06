Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Задържаха депутат за държавна измяна
Автор: Георги Кирилов 19:39Коментари (0)94
©
Арестуваният депутат, за който от "Фокус" ви съобщихме по-рано, е Фьодор Христенко. Това става ясно от медийни публикации.

Украинският депутат е бил задържан и арестуван заради държавна измяна, съобщиха от Офиса на главния прокурор и Службата за сигурност на Украйна.

Правоохранителните органи не са посочили категорично името на заподозрения, но източник от правоохранителните органи заяви пред LIGA.net, че депутатът е Фьодор Христенко.

Мъжът е задържан на територията на Украйна. Той е издирван по подозрение в държавна измяна. Според разследването, депутатът е бил вербуван от руската Федерална служба за сигурност много преди пълномащабното нахлуване и активно е изпълнявал задачите на руската специална служба.

Заподозреният е установил ефективен механизъм за влияние върху ръководството на една от правоохранителните органи на Украйна. През юли тази година Христенко е бил уведомен за подозрение за:

- държавна измяна, извършена по предварителен сговор от група лица във военно положение;

- злоупотреба с влияние.

На украинеца му е наложена мярка "задържане под стража".

Фьодор Христенко ще бъде задържан под стража до 21 октомври 2025 г.



Още по темата: общо новини по темата: 4500
06.09.2025 »
05.09.2025 »
03.09.2025 »
02.09.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/750 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
23:30 / 05.09.2025
Арестуваха българи в Солун, малките им деца избягали от вкъщи и "...
19:45 / 05.09.2025
Почина най-възрастният член на британското кралско семейство
17:33 / 05.09.2025
Силно земетресение разтресе Сърбия
16:07 / 05.09.2025
Силви Кирилов говори за хронологията на инцидента, в който дете з...
12:18 / 05.09.2025
Путин: Всички западни войски в Украйна ще се превърнат в легитимн...
10:39 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:20 / 05.09.2025
Актуални теми
Български тенис
Съединението и празник на Пловдив
Войната в Украйна
България и Войната в Украйна
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: