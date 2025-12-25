Задържаха трима души за палеж на коледна елха
© АП
Арестите са извършени в сряда, след като органите на реда прегледали записи от охранителни камери. От заподозрените са иззети инструменти, за които се смята, че били използвани при вандалската проява, извършена в нощта срещу понеделник. Палестинските власти осъдиха инцидента и го определиха като опит за създаване на религиозно напрежение на Западния бряг. В изявление от църквата "Христос Изкупител“ в Дженин заявиха, че подобни действия няма да разклатят вярата и духа на местната общност. "Посегателствата срещу религиозни символи няма да отслабят нито града, нито неговите жители“, се посочва в съобщението.
Християните са малцинство на Западния бряг и съставляват между 1 и 2 процента от около три милиона души население. Според "Асошиейтед прес" броят на християните в Близкия изток като цяло намалява през последните години заради конфликти и нападения.
След началото на войната между Израел и "Хамас“ в Ивицата Газа насилието на Западния бряг рязко се е увеличило. Отбелязват се засилени израелски военни операции, при които загинали стотици хора, а десетки хиляди палестинци били принудени да напуснат домовете си.
Още от категорията
/
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Статистика: Европа най-сетне се възстановява от пандемията COVID-...
12:54 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
12:55 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
10:20 / 24.12.2025
Кошмар в биатлона! Намериха мъртъв победител в Световна купа и тр...
08:41 / 24.12.2025
Турски митничар бе затиснат от две коли на ГКПП Капитан Андреево-...
16:38 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.