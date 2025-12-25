Задържаха трима души за палеж на коледна елха и повреждане на сцена, изобразяваща Рождество Христово, пред католическа църква в град Дженин на окупирания от Израел Западен бряг. Информацията беше съобщена от полицията, предаде "Асошиейтед прес", цитиран от БТА.Арестите са извършени в сряда, след като органите на реда прегледали записи от охранителни камери. От заподозрените са иззети инструменти, за които се смята, че били използвани при вандалската проява, извършена в нощта срещу понеделник. Палестинските власти осъдиха инцидента и го определиха като опит за създаване на религиозно напрежение на Западния бряг. В изявление от църквата "Христос Изкупител“ в Дженин заявиха, че подобни действия няма да разклатят вярата и духа на местната общност. "Посегателствата срещу религиозни символи няма да отслабят нито града, нито неговите жители“, се посочва в съобщението.Християните са малцинство на Западния бряг и съставляват между 1 и 2 процента от около три милиона души население. Според "Асошиейтед прес" броят на християните в Близкия изток като цяло намалява през последните години заради конфликти и нападения.След началото на войната между Израел и "Хамас“ в Ивицата Газа насилието на Западния бряг рязко се е увеличило. Отбелязват се засилени израелски военни операции, при които загинали стотици хора, а десетки хиляди палестинци били принудени да напуснат домовете си.