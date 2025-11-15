Tanjug.
Вторият пилот, който е пострадал е в стабилно състояние. Това съобщиха от многопрофилната болница в Суботица.
Не са ясни причините за инцидента.
Загинал и ранен след самолетна катастрофа в Сърбия
