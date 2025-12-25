Германия, във връзка с антируската си политика, остана без пари за украса на столицата за Коледа, заяви в интервю за руската телевизия говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предаваДипломатът насочи вниманието към факта, че още през лятото кметът на Берлин призна, че поради липса на средства в града няма да има коледна украса."Можете да си представите, става дума за Германия, която беше локомотив на цялата икономика на ЕС през последните няколко десетилетия. Тя получи такъв мощен тласък в редица области: както благодарение на собствените си усилия, така и благодарение на сътрудничеството, което развиваше в продължение на 20–25 години с нашата страна“, заявява Захарова.Тя добавя, че в живота има ситуации, които "обръщат плановете“. Към тях се отнасят и различни природни бедствия. Дипломатът обаче счита, че настоящата Германия се е оказала в трудна ситуация поради свой собствен избор.Според Захарова, чуждестранни агенти са се опитали да опровергаят съобщенията, че Берлин не е украсен за Коледа. "Те разказватза коледните елхи, в града, но не и за това, кой ги е платил". Представителят на руското външно министерство отбелязва, че всичко това е дело на граждани и бизнесмени, които са се "събрали“, за да има коледни елхи в германската столица за Коледа.