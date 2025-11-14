Захарова: Русия не планира да атакува страни от НАТО, но е подготвена за всякакви сценарий
©
"Ще повтаряме отново и отново, че нямаме планове да атакуваме страни от НАТО. Русия обаче вече предприема всички необходими мерки за сигурност на фона на струпването на сили от Алианса близо до границите на Русия“, отбеляза дипломатът.
"Накратко, ние сме подготвени за всеки сценарий, като винаги изхождаме от първенството на мира, приятелството и равноправното сътрудничество.“
Според Захарова се създава усещането, че подобни изявления от представители на НАТО са "планирана кампания за психологическо индоктриниране на собственото население, за всяване на страх, за привикване на гражданите към идеята за неизбежен конфликт с Русия, за оправдаване на собствените им грешки, прегрешения и дори престъпления, за обяснение на катастрофалните процеси, протичащи в икономиките на тези страни, и за освобождаване от всякаква отговорност.“
"Ако стратези на НАТО наистина измислят такава безумна идея да атакуват Русия, те не бива да се съмняват, че ние ще отговорим с всички налични средства, както руското ръководство редовно заявява“, обобщава дипломатът.
Още по темата
/
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11.11
Още от категорията
/
Засяга България: Европейският съд със становище за автоматичното индексиране на минималната заплата
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:51 / 13.11.2025
Саркози ще обжалва присъдата си за незаконното финансиране на пре...
14:22 / 13.11.2025
Диабетът и затлъстяването могат да бъдат пречка за виза за САЩ
14:42 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
11:49 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.