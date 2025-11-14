Русия няма планове да атакува страни от НАТО, но предприема всички необходими мерки за сигурност, като се подготвя за всеки сценарий. Това заяви днес говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, предава агенция"Ще повтаряме отново и отново, че нямаме планове да атакуваме страни от НАТО. Русия обаче вече предприема всички необходими мерки за сигурност на фона на струпването на сили от Алианса близо до границите на Русия“, отбеляза дипломатът."Накратко, ние сме подготвени за всеки сценарий, като винаги изхождаме от първенството на мира, приятелството и равноправното сътрудничество.“Според Захарова се създава усещането, че подобни изявления от представители на НАТО са "планирана кампания за психологическо индоктриниране на собственото население, за всяване на страх, за привикване на гражданите към идеята за неизбежен конфликт с Русия, за оправдаване на собствените им грешки, прегрешения и дори престъпления, за обяснение на катастрофалните процеси, протичащи в икономиките на тези страни, и за освобождаване от всякаква отговорност.“"Ако стратези на НАТО наистина измислят такава безумна идея да атакуват Русия, те не бива да се съмняват, че ние ще отговорим с всички налични средства, както руското ръководство редовно заявява“, обобщава дипломатът.