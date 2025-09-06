Новини
Захарова: Западът извършва геноцид срещу украинския народ, и то чрез ръцете на Зеленски
Автор: Николина Александрова 17:49Коментари (0)124
©
"Западните страни извършват геноцид срещу украинския народ -и от ръцете на Володимир Зеленски, който беше доведен на власт, докато самият той само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество", заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. В интервю за ТАСС, в кулоарите на Източния икономически форум (ИИФ), тя коментира, че в Украйна се извършва "унищожаване на културата" и че за тази цел се извършва "анулиране" и реформиране на народа.

"В Украйна, под тяхното - пряко западно, ръководство, се осъществява ясното прилагане на тяхната концепция. Там вече се извършва унищожение, наред с разрушението“, заявява Захарова.

Тя посочва още, че те (Западът) унищожават предимно украинския народ.

"Защото аз например смятам, че това е геноцид срещу украинския народ от страна на Зеленски. Виждам го само по този начин, че това е поредната инсценировка, за да се доведе на власт човек... който само биологично отговаря на тези характеристики - и който трябва да приложи това, което е било замислено преди това, това, което западняците се опитват да приложат отдавна - да унищожи Украйна и украинците“, подчертава Захарова.



Още по темата:
05.09.2025 Путин: Всички западни войски в Украйна ще се превърнат в легитимни цели за руската армия
03.09.2025 Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
02.09.2025 Кибератака затвори един от най-големите заводи на Jaguar Land Rover
27.08.2025 Опасно вещество, причиняващо рак и увреждания на черния дроб, е открито в яйцата в Европа
26.08.2025 Украйна нападна Уди Алън за участието му в Московския филмов фестивал
25.08.2025 Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
