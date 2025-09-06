ЗАРЕЖДАНЕ...
|Захарова: Западът извършва геноцид срещу украинския народ, и то чрез ръцете на Зеленски
"В Украйна, под тяхното - пряко западно, ръководство, се осъществява ясното прилагане на тяхната концепция. Там вече се извършва унищожение, наред с разрушението“, заявява Захарова.
Тя посочва още, че те (Западът) унищожават предимно украинския народ.
"Защото аз например смятам, че това е геноцид срещу украинския народ от страна на Зеленски. Виждам го само по този начин, че това е поредната инсценировка, за да се доведе на власт човек... който само биологично отговаря на тези характеристики - и който трябва да приложи това, което е било замислено преди това, това, което западняците се опитват да приложат отдавна - да унищожи Украйна и украинците“, подчертава Захарова.
