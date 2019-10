Закриват най-прочутия и брутален затвор в света

© Градските власти на Ню Йорк одобриха вчера план, предвиждащ до 2026 г. затворът на остров Райкърс - един от най-големите затвори в САЩ, да бъде закрит.



Според плана големият затворнически комплекс ще бъде заменен с четири малки места за лишаване от свобода, разположени по-близо до основните съдебни сгради в кварталите Манхатън, Бруклин, Бронкс и Куинс.



Председателят на градския съвет, демократът Кори Джонсън, заяви, че Райкърс е станал синоним на бруталност и жестокост и е време веднъж завинаги да бъде затворен.



Кметът на Ню Йорк Бил де Блазио и други демократи подкрепят плана на стойност 8 милиарда долара, отчасти защото в период на намаляваща престъпност огромните затвори са част от проблема за обществената сигурност, а не от неговото решение. Опоненти на плана казаха, че не желаят градът да строи нови затвори.



Това е един от най-известните и брутални затвори в света. Прословутия затворнически комплекс на Ню Йорк побира до 15 000 краткосрочни затворници, докато очакват съдебен процес, или просто излежават присъди с продължителност по-малко от година. Той бе в центъра на безброй скандали.



Десетки хиляди затворници, арестувани за дребни нарушения, като например незаплащане на транспортни глоби, са били незаконно подлагани на унизителни претърсвания на голо, което е струвало на данъкоплатците до 50 милиона долара при договарянето в съда.



Културата на насилието доведе до използването на прекомерна сила срещу лица под 18 години, както и "Боен клуб Райкърс", в който затворниците били насърчавани да се нападат взаимно, според Village Voice.



New York Times съобщава, че 129 затворници, от които 77% са душевно болни, са претърпели "сериозни наранявания" в кавги с пазачите в затвора през 2013 г. Когато Хосе Баутиста направи опит за самоубийство, полицаите го удряли, докато не перфорирали червата му. Андре Лейн бил отведен в самостоятелна стая, след като намокрил служителите с вода или урина. След това той бил пребиван докато стените не били оцветени с кръв.



Редовната прекомерна употреба на строг тъмничен режим е посочен като фактор изострящ психиатричните проблеми. Джармел Кели почина в болницата Белвю, след бурна свада с охраната през 2007 г. Миналата година, New York Daily News съобщи, че шизофреникът Брадли Балард, на 39 години, е бил открит мъртъв, след като бил оставен сам в килията си седем дни. Той бил гол, покрит с изпражнения, пенисът му бил подут и инфектиран на мястото където имало завързана лента.



През 2014 г. New York Times информира, че съдия е препоръчал шест служителя да бъдат уволнени за брутален побой на психично болния Робърт Хинтън, след като той протестирал преместването си в друга килия чрез седене. Той бил завързан, влачен по коридорите и удрян докато затворниците гледали. Почти две години изминаха преди изпълнението на решението, като в това време пазачите са участвали и в други нападения.