Заложникът с българско гражданство Матан Ангрест е вече на свобода
ХАМАС освободи и втората група от 13 заложници. Така всички 20-те заложници, за които бе съобщено, че са живи вече са освободени.
