ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Заплашителни съобщения за "клане" са изпратени до училища, детски градини и болници в Румъния
Представителят на IGPR Георгиан Драган заяви днес, че съобщението е изпратено от същия имейл адрес, от който са изпратени и предишните съобщения“. Според източници на Digi24, 17-годишно момче е разпитвано във връзка със заплахите.
Съобщението гласи: "Ще вляза в училището и ще се насоча към подготвителния клас. Подгответе се психически за това, което предстои през следващите няколко дни. Въоръженото нападение, което съм подготвил за тази седмица, ще се състои“. Авторът също така заплашва да стреля по деца и учители.
"Румънската полиция беше уведомена от няколко училищни звена, както в столицата, така и в няколко окръга в страната, относно това, че институциите са получили заплашителни съобщения, към които, като новост, са били приложени и снимки“, заяви представителят на IGPR.
В понеделник институциите получиха подобни заплахи. Както полицията, така и SRI обявиха, че заплахата към този момент се счита за нереална.
"Ще причиня истинско клане“, добавя човекът, изпратил страховития имейл.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен яз...
08:53 / 24.09.2025
Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети, коит...
21:58 / 23.09.2025
Обиски и арести в България и още 4 държави заради измама с крипто...
14:20 / 23.09.2025
Какви документи са необходими за здравни грижи на пенсионер в чуж...
12:40 / 23.09.2025
Известна водеща загина в самолетна катастрофа
11:45 / 23.09.2025
Българска Ривиера лека-полека се оформя в Кавала
11:45 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Държавата се споразумя с трите мобилни оператора
12:48 / 22.09.2025
Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец
14:40 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета