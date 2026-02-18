Заплата от близо 7000 евро: ЕС поднови конкурс, който предлага работни места "за цял живот"
Работата предлага начална заплата до 6758 евро на месец и дългосрочна сигурност, така че се очаква да кандидатстват между 50 000 и 60 000 души. По-малко от 3 % ще успеят. Кандидатите трябва да преминат трудни онлайн тестове по логическо мислене, познания за ЕС, дигитални умения и изготвяне на политики.
Тази инициатива за набиране на кадри идва в момент, в който председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен се фокусира върху привличането на новото поколение. Много висши служители са близо до пенсиониране, а институциите искат да укрепят своите дигитални умения.
Кандидатурите се приемат до 10 март, а одобрените кандидати могат да започнат работа в рамките на 2 години.
Меглена Кунева: България трябва спешно да определи позицията си по идеята за "Европа на две скорости"
