|Започна видеосрещата на "Коалицията на желаещите" относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна
В публикация в социалните медии той обяви:
"Присъствам на брифинг на @EPP за лидерите от президента @vonderleyen тази сутрин относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна.
Важна работа през следващите дни и седмици.
Трябва да има справедлив, траен и дълготраен мир.“
Срещата на ''Коалицията на желаещите'' за Украйна ще председателстват френския президент Макрон и премиерът на Великобритания Стармър.
Европейските лидери ще проведат срещата чрез видеовръзка, като е планирано тя да започне по обяд централноевропейско време.
Както съобщиха от Елисейския дворец, страните-членки на "Коалицията на желаещите“ ще обсъдят на нея гаранциите за сигурност за Украйна.
