ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Започва се": Тръмп коментира нахлуването на дронове в Полша
"Какво става с Русия, която нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Започва се!“, написа той.
Значението на коментара на американския президент не е ясно, въпреки че той може да реши да го разясни по-късно.
Това не е първото изявление за случлото се от страна на САЩ, тъй като посланикът на Вашингтон в НАТО заяви, че страната ще защити "всеки сантиметър от територията на НАТО".
Тези коментари би трябвало да донесат облекчение на европейските държави членки на НАТО след многократните изявления на Тръмп, които поставят под съмнение неговата ангажираност към алианса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4504
|предишна страница [ 1/751 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет...
17:34 / 10.09.2025
Военният министър за руските дронове над Полша: Това е провокация...
15:01 / 10.09.2025
Фон дер Лайен пред Страсбург: Европа трябва да се бори
12:08 / 10.09.2025
За какво да внимаваме, ако пазаруваме в Temu?
10:50 / 10.09.2025
Златото чупи рекорди! Близо 40% ръст в цената му от началото на г...
09:24 / 10.09.2025
Тръмп: Отвлечената израелско-руска изследователка Елизабет Цурков...
08:39 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Мрия Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета