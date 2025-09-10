Новини
"Започва се": Тръмп коментира нахлуването на дронове в Полша
Автор: Николина Александрова 22:59 / 10.09.2025
Доналд Тръмп направи първия си коментар на нахлуването на дронове в територията на Полша. Американският президент направи кратък коментар в профила си в Truth Social.

"Какво става с Русия, която нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Започва се!“, написа той.

Значението на коментара на американския президент не е ясно, въпреки че той може да реши да го разясни по-късно.

Това не е първото изявление за случлото се от страна на САЩ, тъй като посланикът на Вашингтон в НАТО заяви, че страната ще защити "всеки сантиметър от територията на НАТО".

Тези коментари би трябвало да донесат облекчение на европейските държави членки на НАТО след многократните изявления на Тръмп, които поставят под съмнение неговата ангажираност към алианса.



Статистика: