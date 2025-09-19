Новини
Заспал авиодиспечер направи голяма беля
Автор: Росица Чинова 11:23Коментари (0)116
©
Френски пътнически самолет беше принуден да кръжи в небето над Корсика, след като единственият дежурен авиодиспечер заспа, докато самолетът се готвеше за кацане, съобщава The Independent

Пожарникарите и полицията са били извикани на мястото на инцидента, за да събудят мъжа поради сигнал, че контролната кула не отговаряла на радиосигналите на самолета.

Пилотите са летели със самолета от Париж до летище "Наполеон Бонапарт' в Аячо във вторник (16 септември), когато са били възпрепятствани да кацнат в продължение на 18 минути поради липсата на авиодиспечера.

Самолетът почти е бил отклонен към Бастия, град от другата страна на френския средиземноморски остров, тъй като не е успял да се спусне на 2400-метровата писта в тъмното.

"Пожарната не е получила отговор от кулата и е алармирала жандармерията', казва капитанът на Airbus A320 на Air Corsica пред Corse Matin.

"Никога не ми се е налагало да се справям с подобна ситуация в дългогодишната си кариера. Направихме малка обиколка. В нито един момент не е имало паника. Всички пътници останаха спокойни", казва пилотът.

Полетът е закъснял с близо един час, тъй като пилотите не успели да се свържат с контролната кула. ​​Наземният персонал на летището, включително пожарната, се е опитал да се свърже със служителя, но без успех поради мерки за сигурност.

След дългите проверки служителите успели да стигнат до кулата, където открили диспечера да спи на бюрото си и го съудили. Мъжът включил светлините на пистата и разрешил на самолета да кацне.

Съобщено е, че по-късно са му направили проверка за наличието на алкохол и наркотици в кръвта, но те са били отрицателни. Френската администрация за гражданската авиация (DGAC) е съобщила на Corse Martin, че е започнато вътрешно разследване по случая.

Въпросният авиодиспечер "скоро ще се яви на преглед при лекар по трудова медицина". Те добавиха: "Планирана е среща с неговия началник и се обмисля евентуална санкция".

DGAC отрече твърденията, че инцидентът е възникнал поради проблеми с персонала, заявявайки: "Нивото на персонал беше в съответствие с изискванията, с двама присъстващи контрольори, вторият от които беше в почивка за период от 4 часа". 

Френските авиодиспечери преди това са се оплаквали от заплащането и условията на труд, които според тях причиняват умора и стрес.

По-рано тази седмица синдикатът SNCTA (основният синдикат на авиодиспечерите в страната) обяви, че планираната стачка на авиодиспечерите този месец ще бъде отложена за октомври поради свалянето на френското правителство.








