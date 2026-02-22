Мъж е застрелян край имението на Тръмп "Мар-а-Лаго“ във Флорида. Службата за сигурност на САЩ съобщи, че е ликвидирала човек, който е направил опит да проникне незаконно в имението на Доналд Тръмп "Мар-а-Лаго" във Флорида, съобщи Sky News.