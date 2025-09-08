Новини
Засякоха силно земетресение в Гърция
Автор: Елиза Дечева 17:11Коментари (0)172
Данни на Европейския-средиземноморски сеизмологичен сеизмологичен център (EMSC) сочат, че трус с магнитуд 4.0 по скалата на Рихтер е ударил съседката ни Гърция. 

Регистрирано е около 12:33 часа местно време на 46 км от Перистери и на 5 км от Тивай, Гърция. 

Не се съобщава за пострадали. "Фокус" припомня, че поредно силно земетресение разлюля и другата ни съседка, Турция.



