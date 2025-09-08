ЗАРЕЖДАНЕ...
|Засякоха силно земетресение в Гърция
Регистрирано е около 12:33 часа местно време на 46 км от Перистери и на 5 км от Тивай, Гърция.
Не се съобщава за пострадали. "Фокус" припомня, че поредно силно земетресение разлюля и другата ни съседка, Турция.
