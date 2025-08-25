Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Затворени летища, училища и масова евакуации, Виетнам се подготвя за най-мощната буря за тази година
Автор: Николина Александрова 09:32Коментари (0)131
©
Тайфунът Каджики, с пориви до 166 км/ч (103 мили/ч) в морето, се намира на около 110 км (68 мили) от северната част на централното крайбрежие на Виетнам и се очаква да достигне сушата в понеделник (25 август) следобед, съобщава метеорологичната служба на страната, предава Reuters.

"Това е изключително опасна бързо движеща се буря“, заявява правителството в изявление в неделя вечерта, предупреждавайки, че Каджики ще донесе проливни дъждове, наводнения и свлачища.

С дълго крайбрежие, излизащо към Южнокитайско море, Виетнам е податлив на бури, които често са смъртоносни и предизвикват опасни наводнения и кални свлачища.

Прогнозира се, че Каджики ще удари провинции, които са по-малко индустриализирани от района, засегнат миналата година от тайфуна Яги, който отне живота на около 300 души и причини имуществени щети за около 3,3 милиарда долара.

Прогнозира се, че бурята ще се придвижи навътре в сушата през Лаос и северна Тайланд.

Виетнамското правителство съобщи в понеделник, че около 30 000 души са били евакуирани от крайбрежните райони.

Повече от 16 500 войници и 107 000 паравоенни са мобилизирани, за да помогнат с евакуацията и да бъдат в готовност за търсене и спасяване, съобщава правителството.

Властите съобщават, че над половин милион души ще бъдат евакуирани.

Две летища в провинциите Тхан Хоа и Куанг Бинь са затворени, според Гражданската авиационна администрация на Виетнам. Vietnam Airlines и Vietjet са отменили десетки полети от и до района в неделя и понеделник.

В неделя тайфунът Каджики заобиколи южния бряг на китайския остров Хайнан, докато се движеше към Виетнам, принуждавайки град Саня на острова да затвори бизнеса и обществения транспорт.

Най-южната провинция на Китай понижи степента на тревога за тайфуна и извънредното положение в понеделник сутринта, но предупреди за силни дъждове и изолирани бури в градовете в южната част на Хайнан.

Метеорологичната служба на провинция Хайнан заяви, че очаква времето да се подобри до понеделник вечер.



Още по темата: общо новини по темата: 831
24.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
предишна страница [ 1/139 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:25 / 24.08.2025
Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния 
18:09 / 24.08.2025
Затварят пътя за Гърция за 20 дни
17:49 / 23.08.2025
Арестуваха българския шофьор на камион, участвал в смъртоносна ка...
14:46 / 23.08.2025
Фон дер Лайен: ЕС отпуска над 4 млрд. евро помощ за Украйна
09:40 / 23.08.2025
Автобус с 52-ма туристи катастрофира в Ню Йорк, петима души са за...
08:49 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Матури 2025
Катастрофи в България
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: