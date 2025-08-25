ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Затвориха пътя Златоград - Ксанти, преминаването само в този часови диапазон
Забраната ще важи от днес до 13 септември 2025 г., в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 часа, като само в неделя пътят ще работи нормално. Причината за забраната са строително-ремонтни дейности на гръцка територия.
Ограничението засяга един от най-натоварените маршрути между Родопите и Северна Гърция, използван както от туристи, така и от местни жители.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:25 / 24.08.2025
Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния
18:09 / 24.08.2025
Затварят пътя за Гърция за 20 дни
17:49 / 23.08.2025
Арестуваха българския шофьор на камион, участвал в смъртоносна ка...
14:46 / 23.08.2025
Фон дер Лайен: ЕС отпуска над 4 млрд. евро помощ за Украйна
09:40 / 23.08.2025
Автобус с 52-ма туристи катастрофира в Ню Йорк, петима души са за...
08:49 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета