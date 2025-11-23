Зеленски: Кръвопролитията трябва да бъдат спрени
"В момента в Швейцария се срещат екипи, които ще работят върху стъпки за прекратяване на войната. Добре е, че дипломацията е активизирана и че разговорът може да бъде конструктивен. Украинският и американският екип, екипите на нашите европейски партньори са в тесен контакт и аз много се надявам, че ще има резултат“, заявява Зеленски.
Както отбелязва президентът, трябва да се спре кръвопролитието и да се гарантира, че войната няма да бъде запалена отново.
"Очаквам резултатите от днешните разговори, разчитам, че всички участници ще бъдат конструктивни. Нужен е положителен резултат за всички нас“, допълва Зеленски.
В същото време, както съобщи ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак, който е председател на делегацията на Украйна, той вече е провел първата среща със съветниците по въпросите на националната сигурност на лидерите на Великобритания, Франция и Германия: Джонатан Пауъл, Емануел Бон, Гюнтер Заутер.
"Следващата среща е с делегацията на САЩ. Настроени сме много конструктивно“, отбеляза Ермак.
Той добави, че днес са предвидени редица срещи в различни формати. "Продължаваме да работим заедно за постигане на траен и справедлив мир за Украйна“, заяви по-рано Ермак.
