Владимир Путин е готов да разшири мобилизацията в Русия, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски след получен доклад от страна на началника на разузнаването на страната Олег Иващенко.

"Руското политическо ръководство планира последващи настъпателни операции и се готви да привлече по-голям личен състав, като за целта засили мобилизацията в страната. Съответно задачата на Украйна е да увеличи процента на безвъзвратни загуби на противника, да уплътни използването на дронове на фронтовата линия и да разшири мащаба на нашите далекобойни удари срещу руското производство на оръжие и нефтената промишленост“, заяви президентът на Украйна.

Той твърди, че разполага с документ, в който от Москва признават, че армията им не може да изпълни задачите, поставени от Кремъл.

"Отбранителните сили на Украйна обезпечават унищожаването на атакуващия потенциал на руската армия, като загубите в личния състав вече надхвърлят 60%“, отбеляза Зеленски.