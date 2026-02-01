Зеленски: Следващите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ ще се проведат на 4 и 5 февруари
©
"Украйна е готова за съществен разговор и ние сме заинтересовани резултатът да ни доближи до реален и достоен край на войната“, написа президентът.
Припомняме, че на 23 и 24 декември в Абу Даби се проведоха тристранни преговори между Украйна, САЩ и Руската федерация за прекратяване на руско-украинската война. Според съобщения в медиите, все още няма решения относно ''териториалните въпроси''.
Зеленски нарече въпросите за контрола над Донбас и Запорожката АЕЦ най-трудните в преговорите.
''Позицията на Украйна обаче не се е променила: Киев няма да се съгласи да даде Донецка и Луганска области на Русия'', заяви президентът.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също по-ра посочи, че ключовият въпрос по време на мирните преговори е въпросът за Донбас, който ще бъде "много труден“ за разрешаване.
Вместо това Кремъл настоява за така наречената формула "Анкъридж“, която се състои в изтегляне на Въоръжените сили на Украйна от Донбас и замразяване на настоящите фронтови линии.
Още по темата
/
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
18.01
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал в атаката срещу резиденцията на Путин
31.12
Още от категорията
/
20 млн. евро обезщетение ще получат близките на загиналите от тежката влакова катастрофа в Испания
27.01
Италия отзова посланика си в Швейцария след освобождаването на заподозрения за пожара в бара в Кран-Монтана
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на...
15:57 / 31.01.2026
ЕК прекрати производството срещу България за качеството на въздух...
13:56 / 30.01.2026
СЗО с подробен бюлетин за вируса Нипа
10:08 / 30.01.2026
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба"...
09:23 / 30.01.2026
САЩ отнемат лиценза на канадски самолети, Доналд Тръмп заплаши От...
08:31 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.