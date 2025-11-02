NV.
"Усилихме компонента Patriot в украинската ни противовъздушна отбрана. Благодаря на Германия и лично на канцлера Фридрих Мерц за тази наша съвместна стъпка за защита на човешки живот от руския терор. Подготвяхме това укрепване на противовъздушната отбрана от известно време и сега постигнатите споразумения са изпълнени. Благодаря на всички, които помогнаха!“ - написа украинският държавен глава в Telegram.
В същото време той не уточни точно колко зенитно-ракетни комплекса са доставени.
Според Зеленски, преговорите за по-нататъшно укрепване на украинската противовъздушна отбрана продължават както на правителствено ниво, така и директно ново, с производителите на системите.
"Заедно с нашите партньори продължаваме да работим по изграждането на надеждна система за противовъздушна отбрана. И нашите възможности ще могат да гарантират сигурността не само на Украйна, но и на нашите партньори, когато е необходимо“, подчертава той.
По-рано, на 1 ноември, организацията Aid to Ukraine обяви, че през следващите дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана Patriot, чието доставяне Германия обяви в началото на август 2025 г.
Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
©
Още по темата
/
МТ: Синът на Песков е бил на Малдивите в месеците, когато твърдеше, че е доброволец в редиците на "Вагнер"
12.10
Още от категорията
/
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят...
22:18 / 01.11.2025
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала ...
17:14 / 31.10.2025
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХА...
16:23 / 31.10.2025
Автомобилната индустрия е в паника
11:50 / 31.10.2025
Продажбите на петрол растат, но печалбите намаляват
11:21 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.