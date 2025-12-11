24 Канал.
Володимир Зеленски заявява, че по мнението на американската страна Украйна трябва да се оттегли от Донецка област, а Русия – да не навлиза в тези територии. "САЩ обаче не могат да обяснят кой в такъв случай ще управлява там и ще осигурява сигурността".
Лидерът на Украйна е чул предложенията на САЩ, а всъщност и на Русия, относно териториите. Той заявява, че те "определено не са в интерес на Украйна". Той също така подчертава, че всякакви решения за изтегляне на войските трябва да бъдат равностойни.
Президент Зеленски подчертава, че е малко вероятно Украйна да приеме такива предложения, но когато става въпрос за компромис, той "трябва да бъде справедлив".
"Смятам, че на този въпрос ще отговори народът на Украйна. Във формат на избори или в формат на референдум, но трябва да има позиция на народа на Украйна", добавя Зеленски.
