УНИАН .
Новата среща ще се проведе в понеделник, 29 декември.
Тръмп отбеляза, че със Зеленски са обсъдили 95% от въпросите по мирния план.
"Много сме близо до целта, може би дори много близо, стигнахме до много детайли, въпреки че мнозина казаха, че е невъзможно. Ще продължим утре“, обяви американският президент.
Споре него в преговорите са останали един или два неразрешени въпроса. Тръмп също така заяви, че е готов да посети Украйна и да говори пред Върховната Рада, ако това ще спомогне за прекратяване на войната.
"Бих искал да сключа сделка, а не непременно да отида... Но ако това ще помогне, да се спасят 25 000 живота на месец, определено бих бил готов да го направя“, добави Тръмп.
Президентът на САЩ прогнозира, че след няколко седмици ще стане известно дали мирният план ще проработи.
Според него тристранна среща с негово участие, както и с това на Володимир Зеленски и Владимир Путин, "може да се проведе в подходящия момент“.
Зеленски и Тръмп ще проведат нов разговор днес
©
Още по темата
Още от категорията
/
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бомба от Втората световна война бе обезвредена в Белград
16:51 / 28.12.2025
От 1-ви януари в Гърция се повишават пътните такси
16:51 / 28.12.2025
Мъжът, намушкал три жени в парижкото метро, е преместен в психиат...
16:57 / 28.12.2025
Нетаняху отлетя за САЩ, планира да обсъди Газа и Иран с Тръмп
16:54 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.