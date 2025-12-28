Цензор.НЕТ.
График на срещата на президентите:
В 20:00 ч. ( българско време) е планирана директна среща между Зеленски и Тръмп. Очакват се официални изявления на лидерите, както и евентуални отговори на въпроси на журналисти.
В 21:00 ч. (българско време) президентите на Украйна и Съединените щати ще проведат съвместен телефонен разговор с европейските лидери.
В момента окончателният списък на участниците в преговорите от страна на ЕС все още не е известен.
Зеленски и Тръмп ще проведат съвместен телефонен разговор с европейските лидери
©
Още по темата
/
Юлиан Войнов: За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения
09.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.