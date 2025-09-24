Новини
Зеленски пред ООН: Спрете Русия и Путин сега, или ще платите цената по-късно
Автор: Николина Александрова 17:11Коментари (0)142
©
Руският президент Владимир Путин ще продължи да води войната, разширявайки я и задълбочавайки я... Украйна е само началото. Руски дронове вече летят над Европа. Това това заяви укранскията президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН, предава Sky News.

Той призовава лидерите да действат незабавно, за да избегнат по-голяма и по-смела руска агресия в бъдеще.

"Фактите са прости – да спрем тази война сега и в рамките на глобалната надпревара във въоръжаването е по-евтино, отколкото да строим подземни детски градини или масивни бункери за критична инфраструктура по-късно. Да спрем Путин сега е по-евтино, отколкото да се опитваме да защитим всеки пристанище и всеки кораб от терористи с морски дронове. Да спрем Русия сега е по-евтино, отколкото да се чудим кой ще бъде туристът, който ще създаде обикновен дрон, носещ ядрена бойна глава.“








Все още няма коментари към статията.
