Вчера Зеленски обяви състава на украинската делегация, която включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, министъра на икономиката Олексий Соболев, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Хнатов, съветника в администрацията на президента Александър Бевз и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.
От американска страна, освен Тръмп, в преговорите ще участват неговият специален пратеник Стив Уиткоф, старши съветник и зет Джаред Кушнър и други длъжностни лица.
Президентът на Украйна ще обсъди с ръководителя на Белия дом въпросите за прекратяване на войната, гаранциите за сигурност и икономическото сътрудничество .
На срещата с Доналд Тръмп Зеленски ще повдигне, по-специално, всички въпроси, по които има разногласия в проекта за 20-точков мирен план.
Вчера CNN написа, че европейските представители очакват положителен резултат от срещата между президентите на САЩ и Украйна, но се подготвят за непредвидени сценарии
Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп
