Земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано днес в Гърция. Това показва справка на "" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център ().Епицентърът на земетртесението е бил на 110 км южно от Пловдив, на 12 км западно от град Ксанти, Гърция, и е било с дълбочина 7 км. Трусът е регистриран в 9:16 часа.