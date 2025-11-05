EMSC).
Епицентърът на земетртесението е бил на 110 км южно от Пловдив, на 12 км западно от град Ксанти, Гърция, и е било с дълбочина 7 км. Трусът е регистриран в 9:16 часа.
Земетресение Рихтер разтърси Гърция, усети се и у нас!
