Земетресение близо до България
По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН трусът е регистриран тази сутрин, в 06:53 ч.
Епицентърът е на 210 км от град Петрич, на 260 км от град Благоевград и на 340 км от град София.
10.02
