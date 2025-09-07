ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение от 4.9 по Рихтер удари Западна Турция
Епицентърът на земетресението е бил на 51 км югоюгоизточно от Балъкесир, на 23 км югозападно от Бигадич, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 12:35 часа местно време (съвпада с българското).
