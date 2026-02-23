Геоложката служба на САЩ.
Земетресението е станало на дълбочина 1 км в северната част на Тихия океан, не е издадено предупреждение за цунами.
Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) регистрира земетресението на 1547 км югозападно от Анкъридж, на 276 км югозападно от Уналяска, на дълбочина 6 км.
Земетресение от над 6 по Рихтер разтърси Аляска
©
Още по темата
/
Ужас в Португалия
12.02
Още от категорията
/
Евростат: 56% от младите хора в ЕС работят на места, съответстващи на тяхната област на образование
19.02
Зорница Илиева: След Венецуела, заплахите към Куба, Канада и Гренландия въпросът е кой е следващият?
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Проблем със заплатите в еврозоната
09:42 / 22.02.2026
Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп
17:19 / 20.02.2026
Муцунски иска среща с Надежда Нейнски
13:44 / 20.02.2026
Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека с...
12:49 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.