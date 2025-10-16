Сподели close
Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано рано сутринта в четвъртък (16 октомври) в открито море край Сития (остров Крит), предава Proto Thema.

Епицентърът е локализиран в морска зона на 24 километра югоизточно от Закрос, а дълбочината на епицентъра е 7,1 километра.