Епицентърът на земетресението е бил на 61 км северозападно от Бузъу, на 9 км югозападно от Нереджу, и е било на дълбочина 140 км. Трусът е станал в 12:12 часа местно време, което съвпада с българското.
Няма данни за пострадали или щети.
Земетресение разтърси Румъния
