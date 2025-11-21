EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 53 км северозападно от Бузъу, на 13 км северно от Лопатари, и е било на дълбочина 137 км. Трусът е регистриран в 10:35 часа местно време, което съвпада с българското.
За момента няма данни за пострадали или щети.
Земетресение разтърси Румъния
© EMSC
Още по темата
/
Зрелище в Черно море!
29.10
Още от категорията
/
Гърция въвежда дигитални инструменти за защита на непълнолетните от алкохол, тютюневи и вейп продукти
20.11
12,2% от материалите, използвани в ЕС, са от рециклирани такива. България е доста назад в класацията
20.11
Публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зеленски получи проектоплан на САЩ за прекратяване на войната с Р...
20:06 / 20.11.2025
Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на "Лукойл"...
20:05 / 20.11.2025
Силно земетресение удари Турция
14:06 / 20.11.2025
Еврокомисията с предложение за пенсиите
13:38 / 20.11.2025
Рецепционисти вече получават до 3000 лева, а хотелските мениджъри...
12:18 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.