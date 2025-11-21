Сподели close
Земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 53 км северозападно от Бузъу, на 13 км северно от Лопатари, и е било на дълбочина 137 км. Трусът е регистриран в 10:35 часа местно време, което съвпада с българското. 

За момента няма данни за пострадали или щети.