Трусът е регистриран на 60 км югоизточно от Балъкесир в 10:06 часа местно време, на 12 км източно от Синдирги, на дълбочина 11 км.
Земетресение разтърси Турция
Потребителите на Android са получили предупреждението на Google, 30 секунди преди земетресението в Турция
11.08
Турски сеизмолог след земетресението край Крит: То е във важен разлом, последиците от нов трус могат да са разрушителни
14.05
Ужас в Гърция
05.12
Папа Лъв XIV: Изявленията на Тръмп са насочени към разрушаване на...
14:07 / 10.12.2025
Австралийските тийнейджъри скърбят за загубата на достъп до социа...
11:41 / 10.12.2025
На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите...
16:58 / 09.12.2025
Тръмп: Европа е западаща група от нации, ръководена от слаби хора...
15:43 / 09.12.2025
Близо 80% продукта поръчани от платформите Temu и Shein не отгова...
09:38 / 09.12.2025
Япония издаде предупреждение за мегаземетресение
09:08 / 09.12.2025
