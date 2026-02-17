Европейския сеизмологичен център. Трусът е бил с магнитуд 4.5 по скалата на Рихтер, регистриран е на 94 км югоизточно от Патра, на 22 км североизточно от Триполи, на дълбочина 29 километра.
Живеещи в района на епицентъра разказват, че трусът е продължил 5-6 секунди и е бил придружен от силен тътен.
Към момента няма данни за пострадали и разрушения.
текст: Милен Кандарашев
Земетресение разтърси Южна Гърция
