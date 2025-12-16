Земетресение с магнитуд 5,2 удари гръцки остров
Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, трусът е регистриран в 01:41 ч. место време на дълбочина от 8,5 километра.
Няма официална информация за пострадали, съобщава eKathimerini.
